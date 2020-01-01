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مشاهدة مباراة شباب العقبة والصريح بث مباشر .. الأردنية الرياضية

الجمعة 11 ديسمبر 2020 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة شباب العقبة والصريح بث مباشر .. الأردنية الرياضية



عمان / سما

نشرت القناة الأردنية الرياضية، رابط مشاهدة مباراة الصريح وشباب العقبة بث مباشر التي تقام اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 على استاد الأمير محمد دون حضور الجماهير.

مباراة شباب العقبة والصريح مباشر تنقل لحساب الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين الأردني عبر قناة الأردن الرياضية، فيما لم يتم الإعلان عن هوية معلق اللقاء بعد.

ويدخل الطرفان اللقاء بطموح واحد وهو حصد النقاط الثلاث، إذ يأمل الصريح في تكرار سيناريو موقعة الذهاب التي نجح في حسمها لصالحه بهدف دون مقابل سجله محمد العكش.

أما شباب العقبة، فقد قدم أداء مميزا في لقاء الدور الأول حتى الدقيقة الخامسة والسبعين التي شهدت احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الخصم، الأمر الذي أدى لفقدان المباراة.

مباراة الصريح والعقبة مباشر:  اضغط هنا

ويحتل شباب العقبة المركز الحادي عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدروي الأردني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق الأهلي الذي ما زال في مؤخرة الجدول حتى الآن.

ويصل العقبة إلى الصريح حال فوزه اليوم عليه، إذ يملك الأخير 17 نقطة فقط كما معان في المركز الثامن، بينما خسارته تؤكد استمرار المعاناة حتى الأنفاس الأخيرة من المسابقة.

ويصدم شباب العقبة الأسبوع المقبل بمنافسه الرمثا الذي يلعب مع الوحدات بالدوري غدا، في حين يتجهز الصريح لملاقاة الفيصلي الساعي إلى تحسين مركزه بجدول الترتيب.

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