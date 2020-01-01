مشاهدة مباراة شباب الأردن ومعان بث مباشر .. قناة الأردن الرياضية

عمان / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية رابط مشاهدة مباراة معان وشباب الأردن بث مباشر اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة شباب الأردن ومعان مباشر تنقل من استاد الملك عبدالله الثاني على قناة الأردن الرياضية ومنصات الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر يوتيوب وفيسبوك والموقع الإلكتروني.

وأقيمت مباراتان فقط بين الفريقين في التاريخ كانت الأولى بدرع الاتحاد الأردني وانتهت تعادل سلبي بهدف لمثله، وذات النتيجة بالمواجهة الثانية في دوري المحترفين.

ومن المتوقع أن تكون النتيجة مقاربة لما تحقق سابقا، إذ لا يفرق الجانبان عن بعضهما في ترتيب الموسم الجاري سوى ثلاث نقاط، إما أن تتوسع أن يتم تقليصها بعد قليل.

مباراة معان وشباب الأردن مباشر: اضغط هنا

ويحتل معان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد سبع عشرة نقطة بفارق الأهداف خلف الصريح، إذ يسعى للوصول إلى الترتيب السابع بعد لقاء اليوم.

أما شباب الأردن يملك في رصيده حاليا 20 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف الفيصلي ونقطتين أمام السلط، إذ يأمل الدخول إلى المربع الذهبي عقب الانتصار.

وينتظر شباب الأردن مواجهة من العيار الثقيل في الجولة المقبلة حينما يواجه المتصدر الوحدات الجمعة، بينما يستضيف فريق معان نظيره الحسين إربد مساء الخميس القادم.