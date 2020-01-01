استشهاد مواطن من نابلس متاثرا باصابته برصاص الاحتلال قبل أشهر

رام الله / سما /

أعلن رسميا اليوم عن استشهاد المواطن ناصر حلاوة 47 عاما وهو من ذوى الاعاقة بعد عدة أشهر من إصابته بالرصاص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال رام الله .

وقال معاوية منى امين سر اتحاد ذوى الاعاقة بنابلس أن استشهاد المواطن من ذوي الاعاقة ناصر وليد حلاوة هي جريمة أخرى تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال ، حيث اليوم ارتقى الشهيد ناصر وليد حلاوة من سكان مدينه نابلس الى العلى متاثرا بجراحه التي اصيب بها من قبل الاحتلال الاسرائيلي قبل عدة أشهر.

واضاف منى أن الشهيد ناصر من ذوي الاعاقة السمعية حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار اثناء تواجده قرب حاجز قلنديا وتعرض لاطلاق نار دون معرفة السبب ونقل على اثرها الى مستشفيات الداخل للعلاج وقبل اسبوعين فقط عاد الى منزله لاستكمال علاجه في مستشفيات الضفة ، لكنه فارق الحياة اليوم متأثر بجراحه.



