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اصابة مواطنين خلال اشتباك مسلح بين قوى الأمن ومجهولين (فيديو)

الجمعة 11 ديسمبر 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة مواطنين خلال اشتباك مسلح بين قوى الأمن ومجهولين (فيديو)



الخليل /سما /

اصيب بعد ظهر اليوم، مواطنان اثنان بالرصاص الحي، خلال اشتباك مسلح بين قوى الامن ومجهولين، خلال محاولة قوى الامن فض اجتماع في ديوان آل الجعبري بمدينة الخليل، كما اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

وبحسب مصادر محلية فإن مواطنين  إثنين قد تم إدخالهما الى مستشفى الميزان التخصصي لتلقي العلاج.

وأوضح الدكتور شريف الطردي رئيس قسم الطوارئ في الميزان التخصصي ان احد المصابين اصيب بتهتك في الكاحل والثاني اصيب بعيار ناري في الاذن ما أدى لتهتكها.

وقالت مصادر امنية، بان قوة حاولت فض الاجتماع، وتم القاء الحجارة على القوة ومن ثم تم إطلاق الرصاص بشكل كثيف باتجاه القوة والتي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ثم ردت على إطلاق النار.

واتهمت عائلة الجعبري قوى الامن بإطلاق الرصاص عليها.اضافة للخبر في الخليل.

 

 

#الأجهزة الامنية #الخليل #الجعبري #ديوان آل الجعبري #آل الجعبري

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