امنون ابرموفتش :تجاوز ساعر ..قلق بينيت وإلهام من ساريت حداد

ترجمة :عامر خليل/القناة 12 العبرية



اقامة الحزب الجديد بقيادة جدعون ساعر تبدو كأغنية ساريت حداد: "هناك احتفال يقولون في المدينة حفلة .. هو يذهب ويأتي". ما ينتج ان هذا الحزب اليميني يؤدي بالانتخابات القادمة لان تدور في جانب واحد: الاتجاه اليميني. سيقيم سار حفلة دون دعوة أي شخص من اليسار. على عكس نتنياهو ، ساعر هو رجل إسرائيل الكبرى ، عارض اتفاق واي ريفر واتفاقية الخليل ، وفك الارتباط عن غزة ، وتجميد المستوطنات ، وخطاب بار إيلان لصالح حل الدولتين ، وخطوط جون كيري. ولم يوافق على التخلي عن الضم مقابل اتفاقيات تطبيع علنية مع الدول التي أبرمت معها اتفاقيات تطبيع سرية.

لو كان هناك انتخابات شخصية لرئيس الوزراء اليوم والمرشحان هما نتنياهو (بدون لوائح اتهام) وساعر - فلا شك: نتنياهو سيكون زعيم يسار الوسط. فهو فضل السلام على ارض اسرائيل الكاملة عندما تخلى عن السيادة لصالح اتفاقات مع الإمارات والبحرين ، ثم ذهب إلى الاتفاقات مع السودان والمغرب. هو يرى بعباس منصور وقائمة شركاء شرعيين.

الانتخابات المباشرة كانت سابقا ولا توجد الان. وايضا التقسيم إلى اليمين واليسار غير واضح. الإدارة الفاشلة والمخزية لأزمة كورونا ستعلب دورا في الانتخابات. لوصف سلوك مجلس وزراء كورونا في الأيام الأخيرة يتطلب ذلك كاتبا كوميديا ، ولإعادة تأهيل المجتمع من أنقاض الدمار الاقتصادي ، سيستغرق الأمر ، بحسب بنك إسرائيل ، نحو ثلاثة عقود ، ويتحدث الاقتصاديون وعلماء الاجتماع عن "جيل ضائع".

رد الفعل الأكثر رعبا كان لدى نفتالي بينييت والذي كشف عن قلق كبير من ساعر. في الوقت الحالي هو سحب من بينيت ثلاثة أو أربعة مقاعد ، وقلقه يأتي من استمرار هذا النمط . هناك كتاب لبينيت بعنوان "كيف تتغلب على الجائحة" – لكن كتابه القادم سيطلق عليه اسم "كيف تتغلب على النمط ( نمط التصويت لساعر)"؟ بينيت نجح في خلق وضع او مظهر مدير أو مروج ناجح لإدارة الأزمات. إذا اهتزت هذه الصورة واشتدت مخاوف نتنياهو في نفس الوقت - فهل من الممكن أن يقرر الليكود ويمينا الذهاب إلى صناديق الاقتراع في قائمة واحدة ، كما فعل الليكود وإسرائيل بيتنا سابقا؟ بدلاً من ذلك - إذا استمر بينيت في الضعف ، فهل سيتخلص من سموتريتش ويتوحد مع حزب ساعر؟



هذا الأسبوع ، وليس للمرة الأولى ، تواصل ساعر مع مسؤولين كبار في الليكود - الذين لديهم نفس الرأي حول نتنياهو وادارته ، الا انهم يحنون رؤوسهم ويغلقون أنوفهم ويفتحون أفواههم فقط في محادثات مغلقة لانتقاد نتنياهو. ما يميز ساعر عن يسرائيل كاتس ونير بركات وجلعاد اردان - هو الشجاعة للوقوف ، هذه هي الشجاعة للقيام بعمل ما ، ومن المفترض أن ان يغير حزب ساعر تركيبة الكنيست. الصفوف الاخيرة في الليكود ستحتاج الى معجزات للبقاء في الكنيست ، على سبيل المثال يمكن التفكير في كنيست بدون ميكي زوهار ، أوسنات مارك ، أو أرييل كيلنر ، أو شلومو كاراي ، أو عوزي دايان ، الذي اضاف مزيدا من التشوية لسمعة عائلة دايان السيئة على مدار أجيال.

واجه ساعر نتنياهو داخل الحزب وحصل على أكثر من ربع الأصوات. خاض انتخابات خاضعة لسيطرة جهاز التنظيم في حزب الليكود وهناك من يقول انها وجهت من قبله. هل سيأخذ نصيبا مشابها لما أخذه من مصوتي الليكود (الربع)؟ ساعر ليس أريك شارون وحزبه الجديد المتبلور ليس حزب "كاديما". هو لا يستطيع ولا يجب أن يهزم نتنياهو. يكفي أن يسد طرق هروبه من المحاكمة. والا يجد بعد الانتخابات القادمة ، 61 عضو كنيست يدعمون القانون الفرنسي في النسخة الإسرائيلية أو القانون الإسرائيلي بالصلصة الفرنسية. بعد الانتخابات المقبلة ، لن يكون هناك 61 عضو كنيست يمنحون الحصانة للمتهم أو يوافقون على تعيين نائب عام يعرقل الإجراءات القضائية ضد نتنياهو.

نحن لا نشهد انقلاب سياسية لكننا ام حدث سياسي ذي ابعاد قانونية.