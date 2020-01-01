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جدل بمدرسة أجنبية في الكويت بسبب "إسرائيل" (صورة)

الجمعة 11 ديسمبر 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدل بمدرسة أجنبية في الكويت بسبب "إسرائيل" (صورة)



وكالات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من مقرر دراسي لمدرسة أجنبية في الكويت، أثارت جدلا واسعا.

وأظهرت صورة من كتاب يدرسه طلاب الصف الخامس، في مدرسة "الإبداع" خريطة للشرق الأوسط وضع فيها اسم إسرائيل بدلا من فلسطين.

ولفت ناشطون إلى أن بعض الطالبات اعترضن لإدارة المدرسة على هذا الأمر، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء، ما دفع بعض الأمهات لتصدير القضية إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاحقا ذكر ناشطون أن إدارة المدرسة المعنية، استبعدت المعلمة التي أصرت على تدريس هذا المنهاج.

ولفتت المدرسة إلى أن المعلمة أضافت الخريطة بنفسها من موقع إلكتروني دون العودة للإدارة.

وعلّقت: "نود الإشارة إلى أننا نقوم بعملية مسح دقيق لمناهجنا، وإلغاء كل ما من شأنه المساس بثوابتنا الدينية والوطنية".

وتابعت في بيان: "تود أكاديمية الإبداع الأمريكية أن تؤكد القيم والمُثُل التي أُنشِئت على أساسها، والتي ترتكز على تقديم أفضل النظم التعليمية العالمية، في إطار قيمي يساهم في بناء شخصية طلبتنا بشكل متوازن من جميع النواحي، وأولها الإيمان بعدالة قضايا الأمة وأهمها القضية الفلسطينية".

#الكويت #صورة #اسرائيل #مدرسة اجنبية #فلسطين
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