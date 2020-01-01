رابط مشاهدة مباراة الشباب والاتحاد بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر التي تقام اليوم الجمعة 11 ديسمبر / كانون أول 2020 في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة الشباب والاتحاد مباشر في دوري المحترفين السعودي تنقل من استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت فهد العتيبي.

وتكون هذه المباراة بعنوان النقاط الثلاث للطرفين، والثأر بالنسبة للشباب الذي لم ينجح في التغلب على الاتحاد منذ موسم 2018، حيث خسر كل المواجهات اللاحقة بالدوري وتعادل في مواجهة واحدة.

واحتكم الاتحاد والشباب للتعادل الإيجابي (2-2) في اللقاء الأخير بينهما قبل أيام قليلة في البطولة العربية، بينما فاز الاتحاد في ذهاب الموسم الماضي (2-1)، وكذلك إيابا بخمسة أهداف مقابل هدف.

رابط مباراة الاتحاد ضد الشباب مباشر:

ويأمل الاتحاد في مواصلة تقديم العروض القوية لا سيما بعد وصوله إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة لأول مرة في الموسم الماضية، وذلك بفارق 7 نقاط خلف المتصدر الهلال أول الجدول.

في المقابل، يقدم الشباب أداء مبهرا الموسم الحالي، إذ يملك في رصيده 14 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة أمام الأهلي، إذ لا خيار أمامه سوى الانتصار في موقعة هذا المساء المهمة للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يلعب الشباب الأربعاء القادم ضد القادسية في الكأس ثم التعاون والباطن والهلال بالدوري، في حين ينافس الاتحاد نظيره الوحدة بكأس الملك والرائد والهلال بدوري المحترفين.