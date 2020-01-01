رابط مشاهدة مباراة الرائد والفيصلي في الدوري السعودي 2020

الرياض / سما

أعلنت القنوات الرياضية الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والرائد بث مباشر التي تجري اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

مباراة الرائد والفيصلي مباشر تنقل لحساب الأسبوع الثامن من استاد مدينة الملك عبدالله على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت خالد المديفر.

ويتقاسم فريقا الفيصلي والرائد ترتيب الدوري السعودي مع عدد من الأندية، إذ يملك كل منهما عشرة نقاط من المركز الخامس حتى العاشر، بالتساوي مع أبها والفتح والتعاون.

وأفادت مصادر رياضية بأن فوز أحد الطرفين على الآخر فإنه سيدخل صراع المربع الذهبي، إذ يتصدر الزعيم الهلال جدول الترتيب برصيد 19 نقطة ويليه الشباب 14 ثم الأهلي 13.

رابط مباراة الفيصلي والرائد مباشر:

وفاز الفيصلي، في مواجهتين بدوري المحترفين هذا الموسم، وخسر مرة واحدة فقط وتعادل 4 لقاءات، بينما الرائد فقد انتصر في 3 وتعادل 1 وخسر ثلاث مباريات بالمسابقة.

وتشهد المواجهات المباشرة بين الطرفين منافسة قوية، علما أن اللقاء الأخير بينهما قبل بداية الموسم الجاري انتهت بالتعادل الإيجابي وسبقها انتصار للرائد بهدفين مقابل هدف.

ويتجهز الفيصلي لمواجهة الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يلتقي نفس الفريق بالدوري، بينما يحل الرائد ضيفا على النصر بالكأس ثم الاتحاد في دوري المحترفين.