  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رابط مشاهدة مباراة الرائد والفيصلي في الدوري السعودي 2020

الجمعة 11 ديسمبر 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الرائد والفيصلي في الدوري السعودي 2020



الرياض / سما

أعلنت القنوات الرياضية الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والرائد بث مباشر التي تجري اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

مباراة الرائد والفيصلي مباشر تنقل لحساب الأسبوع الثامن من استاد مدينة الملك عبدالله على القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت خالد المديفر.

ويتقاسم فريقا الفيصلي والرائد ترتيب الدوري السعودي مع عدد من الأندية، إذ يملك كل منهما عشرة نقاط من المركز الخامس حتى العاشر، بالتساوي مع أبها والفتح والتعاون.

وأفادت مصادر رياضية بأن فوز أحد الطرفين على الآخر فإنه سيدخل صراع المربع الذهبي، إذ يتصدر الزعيم الهلال جدول الترتيب برصيد 19 نقطة ويليه الشباب 14 ثم الأهلي 13.

رابط مباراة الفيصلي والرائد مباشر:

وفاز الفيصلي، في مواجهتين بدوري المحترفين هذا الموسم، وخسر مرة واحدة فقط وتعادل 4 لقاءات، بينما الرائد فقد انتصر في 3 وتعادل 1 وخسر ثلاث مباريات بالمسابقة.

وتشهد المواجهات المباشرة بين الطرفين منافسة قوية، علما أن اللقاء الأخير بينهما قبل بداية الموسم الجاري انتهت بالتعادل الإيجابي وسبقها انتصار للرائد بهدفين مقابل هدف.

ويتجهز الفيصلي لمواجهة الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يلتقي نفس الفريق بالدوري، بينما يحل الرائد ضيفا على النصر بالكأس ثم الاتحاد في دوري المحترفين.

#الرائد #الفيصلي #مباشر #مباراة الفيصلي والرائد #مباراة الرائد والفيصلي #بث مباشر #الرياضية السعودية #الفيصلي ضد الرائد #الدوري السعودي #الرائد ضد الفيصلي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. حقيقة وفاة عبدالله السعايدة صاحب أغنية الهدف مرصود والرشاش جاهز

صورة: أول زعيم عربي يبارك اتفاق المغرب وإسرائيل.. ويصفه بـ"الخطوة الهامة"

حقيقة وفاة مهند الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ

العبادي: الطائرة التي قتلت سليماني والمهندس حصلت على موافقة عراقية (فيديو)

وزارة الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن تسويق منتجات القطاع للضفة الغربية

فصل المحافظات وتقسيمها لمربعات سكنية .. الشرطة بغزة تنهي استعداداتها لتطبيق حظر التجوال والإغلاق

حقيقة إعدام الرواد الحسيني محمد بو جبارة

الأخبار الرئيسية

فيروس

شاهد الصور : سريان حظر التجوال في قطاع غزة

يديعوت: إسرائيل نقلت لحماس عبر الوفد المصري مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل الأسرى وهذه تفاصيله ..

الصحة بغزة تسجيل 6 وفيات و 617 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 730 حالة

الجمعية العامة تتبنى 6 قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة

السيسي

صورة: أول زعيم عربي يبارك اتفاق المغرب وإسرائيل.. ويصفه بـ"الخطوة الهامة"