رابط مشاهدة مباراة العين والقادسية بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

نشرت القنوات الرياضية، رابط مشاهدة مباراة القادسية والعين بث مباشر المقررة اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة العين والقادسية مباشر تنقل اليوم من ملعب استاد مدينة الملك سعود على قناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عبد العزيز هوساوي.

ولم يشهد التاريخ سوى إقامة مباراتين بين الفريقين، إذ تفوق القادسية في الموقعة الأولى عام 2019 بذهاب دوري الدرجة الأولى (1-0)، فيما تعادل الطرفان إيابا بهدفين لمثلهما.

وتعتبر مواجهة اليوم الثالثة بين العين والقادسية، إذ يسعى الجانبان إلى مواصلة العروض القوية في الجولات الأخيرة، والاستمرار بالمنافسة على صعيد جدول ترتيب دوري المحترفين.

رابط مباراة القادسية والعين مباشر:

ويملك العين سبع نقاط في المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة أمام منافسه الوحدة وخلف الاتفاق والباطن، في حين يحتل القادسية المركز العاشر بالشراكة مع خمس فرق أخرى.

وحال نجح فريق القادسية في تحقيق الانتصار اليوم، فإن ذلك يعني وصوله للنقطة 13 بالتالي الدخول إلى المربع الذهبي مباشرة إلى جانب أندية الهلال والشباب والأهلي.

ويستعد فريق العين لمواجهة الأهلي الخميس المقبل في كأس الملك سلمان قبل ملاقاة الوحدة والتعاون بالدوري، بينما يتأهب القادسية للعب ضد الشباب يوم الأربعاء في بطولة الكأس.