تقديرات إسرائيلية : هذه الدول ستنضم للتطبيع مع اسرائيل قبل نهاية ولاية ترامب

القدس المحتلة / سما /

رجحت مصادر سياسية إسرائيلية، أن تنضم عدداً من الدول العربية والإسلامية والافريقية، في الأيام المقبلة لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، من خلال بوابة الوساطة الأميركية.

وبحسب تلك المصادر - كما نقل عنها موقع يديعوت أحرونوت - فإن سلطنة عُمان واندونيسيا ودول افريقية، ربما تكون قريبًا من الدول التي ستنضم لهذه الاتفاقيات للحصول على المزايا التي يوزعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل انتهاء ولايته الشهر المقبل.

وتقدر المصادر، أن السعودية لن تنضم حاليًا لمثل هذه الاتفاقيات وستنتظر دخول جو بايدن للبيت الأبيض بعد فوزه في الانتخابات الرئاسة الأميركية.

ووفقًا لتقرير في رويترز، فإن المغرب بعد الإعلان أمس عن دخوله في اتفاقيات التطبيع، سيحصل إلى جانب اعتراف الولايات المتحدة بالصحراء الغربية أنها أراضٍ تابعة للمملكة، على 4 طائرات بدون طيار متطورة، حيث سيناقش الكونغرس خلال الأيام المقبلة هذه الصفقة.

ويتضح - بحسب يديعوت - أن طريقة ترامب تتمثل في منح الدول الإسلامية والعربية التي ستقيم علاقات مع إسرائيل، امتيازات عسكرية وسياسية، وهذا ما يجعل إسرائيل تتوقع قبل نهاية ولايته أن تنضم دولتين على الأقل للاتفاقيات.