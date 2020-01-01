الصحة بغزة تسجيل 6 وفيات و 617 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 730 حالة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تسجيلها 6 حالات وفاة و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1726 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 730 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 27434 إصابة بينها 9834 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 17425 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 175 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 344 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 151.