وفاة أحد أبرز قيادات الجالية الفلسطينية في نيويورك

وكالات

توفي امس الخميس الدكتور أحمد جابر أحد أبرز قيادات الجالية الفلسطينية والعربية في ولاية نيويورك عن عمر ناهز الـ ٧٣ عاماً، اثر إصابته بمرض السرطان.

وكان الدكتور جابر ابن محافظة جنين من أهم أطباء النسائية والتوليد على مستوى الولاية وولد على يديه ما يقارب الـخمسة آلاف طفل خلال عمله كطبيب في حي بروكلين، ووأسس مدرسة النور الاسلامية، ومركز بيت المقدس الاسلامي، والجمعية الطبية الاميركية العربية الوطنية، والجمعية العربية في نيويورك.

ونعت الجالية الفلسطينية والعربية والاسلامية الدكتور جابر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نعته عضو الكونغرس الأميركي من أصول فلسطينية رشيدة طليب .