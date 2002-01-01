اتصال هاتفي مرتقب اليوم بين ترامب ونتنياهو وعاهل المغرب

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "معاريف" العبرية ، إنه من المتوقع أن تجري، يوم الجمعة كالمة هاتفية تجمع زعماء الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل.

ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل أخرى.

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أنه "من المتوقع إجراء مكالمة هاتفية ثلاثية بين الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والملك المغربي، محمد السادس، الجمعة".

ملك المغرب: استئناف العلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال

وفي بيان صدر عن الديوان الملكي المغربي، جاء أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، اتفقا خلاله على اعتراف الولايات المتحدة الأميركية، بسيادة المغرب الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، بالإضافة إلى "تسهيل الرحلات الجوية المباشرة إلى إسرائيل"، و"استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال".

وجاء في البيان كذلك أن المغرب يعتزم "تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي (مع إسرائيل). ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002".

وقفة احتجاجية بالعاصمة المغربية رفضًا للتطبيع

وجاء في البيان أن محمد السادس "ذَكّر بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمغرب من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المغرب يدعم حلا قائما على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".

في المقابل، أضاف أن الولايات المتحدة "قررت فتح قنصلية بمدينة الداخلة (في الصحراء الغربية)، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأميركية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية".

نتنياهو يرحب باتفاق "تاريخي" لتطبيع العلاقات مع المغرب

بدوره، رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتطبيع العلاقات مع المغرب ووصفه بأنه اتفاق "تاريخي" مشيرا إلى تسيير "رحلات مباشرة" وتبادل "مكاتب الاتصال" قريبا بين الجانبين.

وفي كلمة متلفزة، شدد نتنياهو على أن العلاقات ستكون "حارة" بين الطرفين. وشكر نتنياهو ترامب وملك المغرب على "قراره التاريخي صنع سلام مع إسرائيل". وأكد نتنياهو: "سنعيد إنشاء مكاتب الاتصال بين إسرائيل والمغرب".

وأكد أن حكومته ستتحرك بسرعة "لإقامة علاقة سلام دبلوماسية كاملة مع المغرب. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بإنشاء خط طيران مباشر بين إسرائيل والمغرب. سيكون هناك سلام دافئ بين الحانبين".