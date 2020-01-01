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انجلترا ترفع القيود الصحية عن القادمين من السعودية

الجمعة 11 ديسمبر 2020 01:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انجلترا ترفع القيود الصحية عن القادمين من السعودية



وكالات

في آخر تحديث لقائمتها الخاصة بالسفر في جائحة كورونا، قررت إنجلترا إضافة السعودية على مجموعة الدول الآمنة ورفع القيود عن القادمين من المملكة.

وأوضح وزير النقل البريطاني غرانت شابس، اليوم الخميس، أن مواطني "الدول الآمنة" لن يخضعوا للعزل الصحي بعد وصولهم إلى انجلترا، مشيرا إلى أنه تمت إضافة السعودية وبوتسوانا على هذه القائمة.

وأشار شابس أيضا إلى إزالة جرز الكناري الإسبانية من القائمة الآمنة بسبب رصد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا هناك في الفترة الأخيرة.

وسيضطر القادمون من جزر الكناري إلى انجلترا لدخول العزل الصحي اعتبارا من صباح السبت القادم

#انجلترا #السعودية #القيود الصحية #الدول الآمنة

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