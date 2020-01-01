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يديعوت أحرنوت: زيادة التبادل التجاري مع المغرب ليست مرجحة رغم اتفاق التطبيع

الجمعة 11 ديسمبر 2020 01:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت أحرنوت: زيادة التبادل التجاري مع المغرب ليست مرجحة رغم اتفاق التطبيع



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية واسعة الانتشار بأنه من غير المرجح زيادة التبادل التجاري بين إسرائيل والمغرب، رغم توصلهما إلى اتفاق تطبيع العلاقات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية قولها إن التبادل التجاري مع المغرب يقدر الآن ببضعة مئات آلاف الشيكلات سنويا فقط ولن يرتفع، خلافا عما هو المتوقع فيما يتعلق باتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وأصبح المغرب اليوم رابع دولة عربية منذ أغسطس الماضي توافق بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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