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لجنة خبراء الصحة في هيئة الغذاء والدواء الأميركية توصي باعتماد لقاح فايزر

الجمعة 11 ديسمبر 2020 01:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة خبراء الصحة في هيئة الغذاء والدواء الأميركية توصي باعتماد لقاح فايزر



واشنطن/سما/

وصت الهيئة الاستشارية الرئيسية لإدارة الغذاء والدواء الفدرالية الأمريكية (FDA) بالموافقة على استخدام لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ضد فيروس كورونا.

واعتبر 17 عضوا في الهيئة التي تلعب دورا رئيسا في اعتماد اللقاحات ضد مختلف الأمراض، خلال تصويت جرى اليوم الخميس، أن محاسن اللقاح تتجاوز مساوئه، فيما صوت أربعة آخرون ضد استخدام اللقاح وامتنع آخر عن التصويت.

ويمهد هذا التصويت طريقا لموافقة إدارة الغذاء والدواء على استخدام لقاح "فايزر" ضد الفيروس التاجي في نفس اليوم، لينطلق توزيع اللقاح الجمعة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن علماء في إدارة الغذاء والدواء أن فعالية اللقاح الذي بجري التطعيم به على مرحلتين تصل 95%.

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