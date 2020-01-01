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بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك المغرب

الجمعة 11 ديسمبر 2020 01:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك المغرب



أبوظبي /سما/

تلقى محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من ملك المغرب محمد السادس.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن آل نهيان ومحمد السادس بحثا خلال الاتصال "العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما ويحقق تطلعاتهما".

وأضافت الوكالة: "كما تناولا عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال، بإعلان الولايات المتحدة "الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وقرار المملكة المغربية استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة إسرائيل".

وأكد آل نهيان أن هذه الخطوات "تسهم في تعزيز الجهود والمساعي المشتركة نحو الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة".

من جانبه، عبر ملك المغرب، وفقا للوكالة الإماراتية، "عن جزيل شكره وتقديره لمواقفه الداعمة للمغرب وسيادته على مختلف الأصعدة، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية والحرص المشترك على تنميتها في جميع المجالات". 

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