شاهد .. ندى أكرم شبيهة ميرنا المهندس في مهرجان القاهرة السينمائي 2020

القاهرة / سما

أثارت مصممة الأزياء المصرية ندى أكرم، الليلة، ضجة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك بالتزامن مع مشاركتها في فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.

وقالت مصادر فنية أن ندى أكرم أحدثت موجة واسعة من الجدل واللغط؛ لأنها تشبه في إطلالتها الأولى بمهرجان القاهرة السينمائي ميرنا المهندس الفنانة المصرية الراحلة منذ خمس سنوات.

وظهرت ندى أكرم في مهرجان القاهرة، بنفس شكل وتسريحة شعر الراحلة ميرنا المهندس، إذ ظن المتابعون على المنصات الاجتماعية أنها هي أو شقيقتها الأصغر؛ بسبب الشبه الكبير بينهمن.

وتصدرت إطلالة المصممة المعروفة ندى أكرم المواقع الفنية ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ سيطر ظهورها على خبر ختام المهرجان السينمائي الدولي السنوي، رغم مشاركة نجوم كبار فيه.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في ختام المهرجان، إلهام شاهين، سمية الخشاب، هنادي مهنا وزوجها أحمد صالح، أمير شاهين (خطيب ميرنا المهندس قبل وفاتها)، ويسرا اللوزي، درة، هنا شيحة.

سبب وفاة ميرنا المهندس:

الجدير بالذكر أن خبر وفاة ميرنا المهندس قد شكل صدمة كبيرة للوسط الفني والجمهور، إذ انتقلت إلى رحمة الله بتاريخ 5 أغسطس 2015 عن عمر ناهز 39 عاما بعد مشوار فني قصير وناجح.

وعانت ميرنا المهندس من مرض سرطان القولون لسنوات طويلة، لكنها ظلت تعمل في المجال الفني، وبرزت في أفلام جيران السعد وعبده مواسم والعديد من المسلسلات والمسرحيات والسهرات.