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مصر تعلن وصول أولى شحنات لقاح شركة "سينوفارم" الصينية (فيديو)

الجمعة 11 ديسمبر 2020 12:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلن وصول أولى شحنات لقاح شركة "سينوفارم" الصينية (فيديو)



القاهرة/سما/

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء يوم الخميس، عن استقبال أولى شحنات لقاح شركة سينوفارم" الصينية ضد فيروس كورونا المستجد قادمة من الإمارات.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، إن الأولوية في توزيع لقاح كورونا الصيني ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

وأوضح خالد مجاهد أن اللقاح الصيني أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في انتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

#وزارة الصحة المصرية #شركة سينوفام الصينية #فيروس كورونا #الامارات #خالد مجاهد #اللقاح الصيني

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