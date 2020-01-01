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العبادي: الطائرة التي قتلت سليماني والمهندس حصلت على موافقة عراقية (فيديو)

الجمعة 11 ديسمبر 2020 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العبادي: الطائرة التي قتلت سليماني والمهندس حصلت على موافقة عراقية (فيديو)



بغداد/سما/

كشف رئيس الحكومة العراقية الأسبق، حيدر العبادي، أن الطائرة الأمريكية التي اغتالت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، "حصلت على موافقة عراقية".

وقال العبادي في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "التضحيات على الأرض هي التي حققت النصر، ولا يمكن تحقيق الانتصار دون وحدة الشعب العراقي".

وأضاف: "أبلغت الإيرانيين بأني سأطلب منهم ومن الأمريكيين الانسحاب إذا استمرت المناوشات، ورفضت اشتراك الطيران الإماراتي والإيراني في المعارك ضد داعش".
وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قد قتل مع المسؤول في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 يناير الماضي.

#حيدر العبادي #رئيس الحكومة العراقية #أبو مهدي المهندس #بغداد #ايران #داعش #الحرس الثوري الايراني #الحشد الشعبي العراقي #مطار بغداد #فيلق القدس

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