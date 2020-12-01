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صورة..وفاة أغنى رجل في البرازيل من أصل سوري

الخميس 10 ديسمبر 2020 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة..وفاة أغنى رجل في البرازيل من أصل سوري



وكالات

توفي اليوم الملياردير البرازيلي مؤسس "مجموعة صفرا" (Safra Group) جوزيف صفرا، عن عمر يناهز 83 عاما، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عن بيان صدر عن المجموعة.

وجاء في البيان: "ببالغ الأسف نبلغ عن وفاة جوزيف صفرا هذا اليوم عن عمر يناهز 82 عاما لأسباب طبيعية".

وبحسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية فإن جوزيف صفرا يحتل المرتبة 39 في قائمة أغنى رجال العالم، بثروة تقدر بنحو 19.9 مليار دولار.

ويظهر من سيرة رجل الأعمال الذاتية المنشورة في "فوربس" أنه ينحدر من عائلة مصرفية من سوريا، كما أنه يصنف كأغنى مصرفي في العالم.

وكان جوزيف صفرا قد هاجر مع والده المليونير يعقوب صفرا إلى البرازيل في الخمسينات من القرن الماضي، وأصبح رئيس "مجموعة صفرا"، والتي تضم "بنك صفرا الوطني" في نيويورك، و"بنكو صفرا" في ساو باولو بالبرازيل.

من أصل سوري.. وفاة أغنى رجل في البرازيل

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