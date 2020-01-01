وكالة الأدوية الأوروبية: الهجوم الإلكتروني لن يؤثر على تسليم لقاحات كورونا

وكالات

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الخميس أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له قبل أسابيع، لن يؤثر على تسليم لقاحات فيروس كورونا.



يأتي، ذلك بعدما أعلنت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء أنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني قبل أسابيع على إعلانها الموافقة على لقاحي كورونا.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام إجراء تحقيق في الحادث لكنها لم تكشف متى حصل الهجوم بالتحديد ولم تعط تفاصيل حول ما تم استهدافه.

من جهة أخرى، أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) إنذارا عالميا بشأن ضرورة الاستعداد لمواجهة شبكات إجرامية تستهدف اللقاحات ضد فيروس كورونا بالفعل وفي المجال الافتراضي.