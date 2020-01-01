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الصحراء المغربية.. "سما الاخبارية " تنشر نص الاعتراف الأمريكي

الخميس 10 ديسمبر 2020 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحراء المغربية.. "سما الاخبارية " تنشر نص الاعتراف الأمريكي



واشنطن /سما/

اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، يدعم طرح الرباط لحكم ذاتي يؤسس لحل عادل ودائم لتحقيق السلام والازدهار.

خطوة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عبر توقيع مرسوم اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وفي ما يلي، تنشر "سما الاخبارية " نص الإعلان: 

تؤكد الولايات المتحدة دعمها لاقتراح الاستقلال الذاتي الذي قدمته المغرب كأساس وحيد لحل عادل ودائم للصراع على أراضي الصحراء الغربية، وذلك بحسب ما أكدت عليه تصريحات الإدارات السابقة. 

وبالتالي، تعترف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربية ابتداء من اليوم، وتعيد التأكيد على دعمها لاقتراح الاستقلال الذاتي الجدي والموثوق والقابل للتطبيق الذي قدمته المغرب كأساس وحيد لحل عادل ودائم للصراع على أراضي الصحراء الغربية.

 لا تعتقد الولايات المتحدة أن خيار استقلال الدولة الصحراوية واقعي لحل النزاع، بل تعتبر أن الاستقلال الذاتي الحقيقي تحت لواء السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق.

 نحث الأطراف على المشاركة في محادثات بدون تأخير واستخدام الخطة التي اقترحتها المغرب كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول من الطرفين.

 تشجع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في أراضي الصحراء الغربية، لتسهيل التقدم نحو هذا الاتجاه، كما ستفتح قنصلية في الداخلة في أراضي الصحراء الغربية لتعزيز الفرص الاقتصادية والأعمال في المنطقة.

وبالتالي، أنا رئيس الولايات المتحدة دونالد ج. ترامب، أعلن بموجب السلطة المنوطة بي بحسب دستور والقوانين الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعترف أن كامل أراضي الصحراء الغربية هي جزء من المملكة المغربية.

وقد مهرت هذا المستند بتوقيعي شهادة على ذلك بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2020 وفي العام الـ245 على استقلال الولايات المتحدة.

دونالد ج. ترامب

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#الاعتراف الأمريكي #دونالد ترامب #المغرب #الولايات المتحدة #الصحراء الغربية

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