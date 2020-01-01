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الرئيس يتلقى دعوة لحضور قداس منتصف الليل وفق التقويم الغربي وهدية من مبعوث قداسة البابا

الخميس 10 ديسمبر 2020 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتلقى دعوة لحضور قداس منتصف الليل وفق التقويم الغربي وهدية من مبعوث قداسة البابا



رام الله /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، ومستشار حراسة الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، حيث سلماه دعوة لحضور قداس منتصف الليل وفق التقويم الغربي.

كما تلقى سيادته هدية مكتوبة عليها: "ملاك بشر قبل ألفي عام، وأصبح المهد قبلة الأنام، بجهد وفضل من أحب السلام، لينكشف للعالم ما سترته الأعوام، ملاك السلام شاهد في كل زمان على عظمة ما كان".

وقدم سيادته التهاني لأبناء شعبنا الفلسطيني من مسيحييه ومسلميه بأعياد الميلاد المجيدة، وكل أبناء شعبنا والعالم أجمع.

واعرب الرئيس عن تمنياته بأن يعم السلام في أرض السلام، محملا الضيوف تحياته لقداسة البابا فرنسيس الذي لم يدخر جهدا لجمع جهود تحقيق السلام.

وبسبب الجائحة وحرصا على سلامة الجميع، ستقتصر صلاة منتصف الليل على رجال الدين وسيتم بث القداس مباشرة من تلفزيون فلسطين الرسمي لكل أنحاء العالم.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية.

#الرئيس عباس #حارس الأراضي المقدسة #الأب فرانشيسكو باتون

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