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ولي عهد أبوظبي: تطبيع المغرب مع إسرائيل خطوة سيادية تعزز سعينا المشترك للسلام العادل في المنطقة

الخميس 10 ديسمبر 2020 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولي عهد أبوظبي: تطبيع المغرب مع إسرائيل خطوة سيادية تعزز سعينا المشترك للسلام العادل في المنطقة



أبوظبي /سما/

رحب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالإعلان عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع العلاقات.

وقال :نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط إستئناف الاتصالات و العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل..  خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو  الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة.

وفي وقت سابق تم اتفاق  أُعلن بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس (آب) 2020، وبتوقيعه أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل.

#محمد بن زايد #الامارات #اسرائيل #المغرب #تطبيع العلاقات مع اسرائيل

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