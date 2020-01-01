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العسيلي يبحث مع السفيرة البلجيكية سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي

الخميس 10 ديسمبر 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي يبحث مع السفيرة البلجيكية سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي



رام الله /سما/

 بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وسفيرة بلجيكا لدى دولة فلسطين دانيلا هافن، اليوم الخميس، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، عبر زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات البلجيكية في فلسطين، ودعم المناطق الصناعية، وتنفيذ شراكات ما بين رجال الأعمال.

ووضع العسيلي، السفيرة هافن في صورة الظروف السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها فلسطين، خاصة في ظل المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى تداعيات الحالة الوبائية الراهنة، مشيرا إلى الإجراءات الحكومية لمجابهة انتشار فيروس "كورونا".

من جانبها، أكدت السفيرة هافن حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع دولة فلسطين، لا سيما الاقتصادية منها.

#الاقتصاد الوطني #خالد العسيلي #بلجيكا

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