الرجوب يطلع وزير الخارجية العراقي على آخر المستجدات السياسية

بغداد /سما/

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب الوزير حسين خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، بحضور سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل، في صورة مستجدات الحوار الوطني بين حركتي "فتح" و"حماس"، مؤكدا أن لدى حركة "فتح" قرارا استراتيجيا بإنهاء الانقسام وبناء الشراكة مع كافة فصائل العمل الوطني من خلال انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة تضمن تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.

وأكد أن إنهاء الانقسام هو طوق النجاة والحامي لمشروع إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الذي يسعى بكافة الطرق لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، وفي ظل حالة الانهيار والهرولة نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال الذي يشهدها الإقليم.

واستعرض الرجوب معاناة أبناء شعبنا وما يواجهه جراء ممارسات الاحتلال، من قتل واعتقال وتوسع استيطاني على الأراضي الفلسطينية.

وأكد التزام القيادة الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

بدوره، أكد حسين دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وحل قضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، إضافة لدعمها للجهود الوطنية الفلسطينية الهادفة لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.