الأمم المتحدة تؤكد أن موقفها ثابت بعد القرار الأميركي بشأن الصحراء الغربية

الامم المتحدة /سما/ أ ف ب

أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة الخميس، أن موقف انطونيو غوتيريش لم يتغير حيال الصحراء الغربية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة.

وقال ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي، "إن غوتيريش يرى (..) أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى حل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكد المتحدث معلقاً على تبادل إطلاق النار بين المغرب وجبهة بوليساريو منذ شهر تقريباً في هذه المنطقة أن رسالة غوتيريش إلى الطرفين هي "تجنب أي تحرك من شأنه التسبب بتفاقم الوضع المتوتر أصلاً".

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطني ويسيطر على 80 بالمئة من أراضيها ويقترح منحها حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء تقرير مصير.

وتراقب بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) احترام اتفاق وقف إطلاق النار من خلال دوريات برية وجوية، وتضم البعثة ومقرها في مدينة العيون نحو 240 موظف.

والمباحثات التي تجرى بين المغرب وجبهة بوليساريو برعاية الأمم المتحدة متوقفة منذ آذار/مارس 2019. وتطالب الجبهة منذ سنوات باستفتاء حول تقرير المصير.

وبعد أربعة أسابيع على انتهاء وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة قبل 30 عاماً إثر عملية عسكرية أطلقها المغرب، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.