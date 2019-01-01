  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأمم المتحدة تؤكد أن موقفها ثابت بعد القرار الأميركي بشأن الصحراء الغربية

الخميس 10 ديسمبر 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تؤكد أن موقفها ثابت بعد القرار الأميركي بشأن الصحراء الغربية



الامم المتحدة /سما/ أ ف ب

 أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة الخميس، أن موقف انطونيو غوتيريش لم يتغير حيال الصحراء الغربية بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة.

وقال ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي، "إن غوتيريش يرى (..) أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى حل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأكد المتحدث معلقاً على تبادل إطلاق النار بين المغرب وجبهة بوليساريو منذ شهر تقريباً في هذه المنطقة أن رسالة غوتيريش إلى الطرفين هي "تجنب أي تحرك من شأنه التسبب بتفاقم الوضع المتوتر أصلاً".

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطني ويسيطر على 80 بالمئة من أراضيها ويقترح منحها حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء تقرير مصير.

وتراقب بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) احترام اتفاق وقف إطلاق النار من خلال دوريات برية وجوية، وتضم البعثة ومقرها في مدينة العيون نحو 240 موظف.

والمباحثات التي تجرى بين المغرب وجبهة بوليساريو برعاية الأمم المتحدة متوقفة منذ آذار/مارس 2019. وتطالب الجبهة منذ سنوات باستفتاء حول تقرير المصير.

وبعد أربعة أسابيع على انتهاء وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة قبل 30 عاماً إثر عملية عسكرية أطلقها المغرب، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

#الامم المتحدة #الصحراء الغربية #المغرب #الرئيس الامريكي #دونالد ترامب #أنطونيو غوتيريش

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة الأخيرة 30 الثلاثون

شاهد .. حقيقة وفاة عبدالله السعايدة صاحب أغنية الهدف مرصود والرشاش جاهز

حاخام مقرب من زعماء الخليج يكشف : هذا هو الحل الذي يريده بايدن للفلسطينيين ..

سابقة .. النرويج تقلص أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الف دينار او السجن عام .. "الداخلية" تكشف عن عقوبات قاسية لمخالفي قرار الاغلاق

لأول مرة منذ عقد .. نتنياهو يتلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة وايران وغزة على طاولة البحث ..

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع حصيلة اليوم إلى 617

السيسي

صورة: أول زعيم عربي يبارك اتفاق المغرب وإسرائيل.. ويصفه بـ"الخطوة الهامة"

الرئيس

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والعاهل المغربي الملك محمد السادس.. اليك تفاصيله

جاريدكوشنر: تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية أمر حتمي

ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات الثنائية