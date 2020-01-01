مستوطنون يقتحمون موقع "ترسلة" قرب جبع وإصابات بالاختناق

جنين /سما/

اقتحم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الخميس، موقع "ترسلة" قرب بلدة جبع جنوب جنين وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة التي سبق وأقيمت عليها مستوطنة وتم اخلاؤها والمعروفة باسم "ترسلة"، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، مرددين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مفترق بلدة جبع، التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العديد بحالات الاختناق.