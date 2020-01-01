بيت ساحور: إطلاق فعاليات مهرجان الفرح العظيم وإضاءة شجرة الميلاد

بيت لحم /سما/

احتفلت مدينة بيت ساحور مساء اليوم الخميس، وسط أجواء استثنائية وإجراءات أمنية مشددة بسبب جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع، بإطلاق فعاليات مهرجان "الفرح العظيم" لعام 2020 وبإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد إيذاناً بالبدء باحتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

وجاء ذلك، في احتفالية نظمتها بلدية بيت ساحور ومجلس كنائس بيت ساحور تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، وبحضور ممثلهته رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار، والمحافظ اللواء كامل حميد، ورئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير، ونائبه المهندس مكرم قمصية، وأعضاء المجلس البلدي، ومجلس كنائس بيت ساحور، وقائد المنطقة العميد ركن ناظر عمر، ومدير شرطة المدينة الرائد علي صلاح، وممثلي الأجهزة الأمنية والفصائل والقوى الوطنية ورؤساء وممثلي المؤسسات والجمعيات والكشافة وجمع من أهالي المدينة والمنطقة.

وتخلل الاحتفال التي ادارت عرافته رنا ابو فرحة واسامة عواد، ترنيمات دينية من فرقة الرعاة بقيادة جورج اسحاق واداء جين الشوملي والفنان امجد خير واوبريت الشجرة عمل مشترك بين فرقة الرعاة ومعهد ادوارد سعيد الوطني ومباركة الشجرة من قبل الأباء سابا خير وعيسى حجازين وسهيل فاخوري وممدوح ابو سعدى والقس الدكتور منذر اسحق.

وفي الختام، قامت الوزيرة معايعة والمحافظ حميد ورئيس البلدية جهاد خير باضاءة الشجرة ومن ثم اطلاق الالعاب النارية وتم بث الحفل عبر الفضائيات والبث المباشر ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.