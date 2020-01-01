الشرطة تفض حفلات زفاف وبيوت عزاء وتغلق محال تجارية في قلقيلية وجنين

قلقيلية /سما/

فضت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم الخميس، حفلات زفاف وبيوت عزاء وقبضت على مطلوبين في كل من قلقيلية وجنين.

ووفق بيان للشرطة، فقد فضّت الشرطة والأجهزة الأمنيّة مساء اليوم، 3 تجمعات لحفل زفاف و4 بيوت عزاء، وذلك لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات في محافظة قلقيلية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وتنفيذا لقانون الطوارئ، وبعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة حول إقامة 3 حفلات زفاف وفتح 4 بيوت عزاء تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى مكان التجمعات وفضتها، وتفريق جميع المواطنين.

وأضافت، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الحفلات والتجمعات لمخالفتهم التعليمات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً .

من جانب آخر، أغلقت الشرطة ليلة أمس الأربعاء، محال تجارية وحررت مخالفات وضبطت مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في المحافظة، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة والقاضية بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، تخلل ذلك إغلاق 15 محلاً تجارياً في المحافظة وفي عدد من القرى والبلدات بمحافظة قلقيلية.

كما وقامت الشرطة بتحرير عدد من المخالفات، وضبطت 4 مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في المحافظة.

من جهة ثانية، أغلقت الشرطة يوم أمس الأربعاء، 35 محلاً تجارياً وحررت 264 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني وأثناء قيامها بعمل جولات مستمرة في المحافظة لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق تم إغلاق 35 محلاً تجارياً وحررت 264 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في المحافظة.

من جهتها، دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السلامة العامة.

في سياق منفصل، قبضت الشرطة اليوم الخميس، على 8 مطلوبين للعدالة وضبطت 4 مركبات غير قانونية في جنين، حيث ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة قامت الشرطة بمساندة الأمن الوطني بضبط 4 مركبات غير قانونية في المحافظة، كما وتمكنت الشرطة من القبض على 8 مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 61 مذكرة قضائية في محافظة جنين.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق والمجتمع بشكل عام.