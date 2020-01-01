كهرباء غزة توقع اتفاقية لشراء 5 ميجاوات كهرباء شمسي

غزة /سما/

وقع سمير مطير رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء وتهاني أبو دقة ممثلة شركة حياة غزة باور للطاقة المتجددة اتفاقية شراء خاصة تقوم بموجبها شركة حياة غزة ببيع إنتاجها من الطاقة الشمسية والتي تقدر بحوالي 5 ميجاوات شمسي إلى شركة توزيع الكهرباء.



وحضر توقيع الاتفاقية كلا من ماهر عايش مدير عام شركة توزيع الكهرباء، ويحيى السراج رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، وهالة الزبدة مدير عام سلطة الطاقة الفلسطينية، و عدد من المدراء والمستشارين من كلا الطرفين.

وأكد مطير على أهمية المشاريع الاستثمارية الخاصة في هذا المجال.

وقال إن هذا المشروع يعد باكورة مشاريع الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة، حيث سيتم تنفيذه في منطقة خزاعة بخانيونس، وسيمثل دعما لقطاع الطاقة وسيكون من المشاريع التي ستساهم في خفض عجز الطاقة وتقليص الفجوة المترتبة على زيادة الطلب ونقص المتوفر،

ووجه مطير دعوته لكافة المستثمرين في القطاع و خارجه للبدء الفوري في خوض غمار هذا المجال الرحب المليء بالفرص الواعدة والمتاحة، مشيرا إلى التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة وعلى رأسها سلطة الطاقة الفلسطينية للمستثمرين في هذا المجال.

من جانبها، أكدت تهاني أبو دقة بأن شركتها عازمة على المضي قدما في استثماراتها في هذا المجال لدعم قطاع الطاقة في غزة بما يعود عليه بالفائدة ويحقق انفراجه ملموسة في واقع الكهرباء بغزة.

وأشادت بالكفاءات والعقول الفلسطينية والشركات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وقدرتها على مواكبة التطور وبناء منظومات تكنولوجية متطورة تمكن المجتمع بكافة فئاته من النهوض مجددا والدفع باتجاه تنمية مستدامة تعود عليه بالنفع والفائدة.