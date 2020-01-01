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صورة: أول زعيم عربي يبارك اتفاق المغرب وإسرائيل.. ويصفه بـ"الخطوة الهامة"

الخميس 10 ديسمبر 2020 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: أول زعيم عربي يبارك اتفاق المغرب وإسرائيل.. ويصفه بـ"الخطوة الهامة"



القاهرة /سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه تابع باهتمام بالغ، التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.

وثمن الرئيس السيسي - في منشور على صفحاته الرسمية - هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا.

السيسي

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

كما أعلن ترامب أنه وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وصرح مسؤول أمريكي بأن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق تم إبرامه خلال مقابلة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك المغربي محمد السادس.

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