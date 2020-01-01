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رئيس متابعة العمل الحكومي: ارتفاع إصابات كورونا بغزة أجبر الحكومة على تشديد إجراءاتها

الخميس 10 ديسمبر 2020 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس متابعة العمل الحكومي: ارتفاع إصابات كورونا بغزة أجبر الحكومة على تشديد إجراءاتها



غزة /سما/

دعا رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة محمد عوض، اليوم الخميس، المواطنين إلى الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.

وقال عوض، خلال حديثه لفضائية "الأقصى"، إن المواطن هو الجدار الأساسي في صد جائحة "كوفيد-19"، مؤكدًا أن ارتفاع إصابات "كورونا "أجبر الحكومة على تشديد إجراءاتها.

وأوضح ان عدم التزام المواطن بالإجراءات الجديدة قد يجبرنا إلى الإغلاق الكامل، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطنين أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأضاف: "نشارك الجميع في اتخاذ القرارات ونضع كل المقترحات على الطاولة"، مشددًا على أن وزارة الصحة بغزة تعاني من أزمة كبيرة منذ سنوات جراء الحصار المستمر.

وبين أن نسبة عجز القطاع الصحي في الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت 70%، لافتًا إلى أن المساعدات المقدمة لفلسطين لم يصل منها إلى قطاع غزة إلا القليل.

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