كيف سيصل "غاز الطهي" إلى بيوت الغزيين في يومي الإغلاق الشامل؟

غزة /سما/

أصدرت نقابة موزعي الغاز تعميمًا هامً لأصحاب محطات الغاز لأيام الإغلاق الشامل التي يمر بها قطاع غزة.



وقالت النقابة في تصريح صحفي، "بناءً على تعليمات الجهات المختصة، يرجى من محطات الغاز تنبيه جميع سائقي سيارات صهاريج الغاز وكذلك الأشخاص الذين سيستقبلون ويفرغون الغاز في المحطات على ضرورة الإتصال على رقم التنسيق 109 قبل التحرك من المنزل للمحطة وكذلك قبل التحرك من المحطة للمنزل لأخذ التمام على التحرك وذلك خلال ساعات الحظر".



وبدأ مساء اليوم سريان الإغلاق الشامل ويمتد حتى صباح الأحد المقبل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة.

