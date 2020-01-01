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اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والعاهل المغربي الملك محمد السادس.. اليك تفاصيله

الخميس 10 ديسمبر 2020 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والعاهل المغربي الملك محمد السادس.. اليك تفاصيله



رام الله /سما/

افاد الديوان الملكي المغربي، مساء اليوم الخميس، بأن الملك محمد السادس اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفق ما اوردته قناة العربية نقلا عن الديوان الملكي، أكد الملك محمد السادس خلال الاتصال الهاتفي، للرئيس عباس موقف المغرب الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وبحسب الديوان الملكي، نقل الملك محمد السادس، للرئيس الفلسطيني دعم بلاده لحل الدولتين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس.

كما أكد العاهل المغربي، أن بلاده ستوظف كل الاتصالات لدعم السلام بالمنطقة، مشددا على أن المغرب لن تتخلى ابدا عن دورها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف العاهل المغربي وفق بيان اليوان الملكي، اننا ملتزمون بسلام عادل وشامل في الشرق الاوسط، 

#الرئيس عباس #المغرب #التطبيع مع اسرائيل

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