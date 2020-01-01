أول تعليق من نتنياهو على اتفاقية السلام مع المغرب: "ضوء عظيم آخر للسلام"

القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصل بلاده بالوساطة الأمريكية إلى اتفاق على إقامة علاقات مع المغرب.

ورحب نتنياهو في كلمة ألقاها خلال فعالية نظمت اليوم الخميس أمام حائط البراق في القدس برفقة سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بالتوصل إلى ما وصفه "سلاما تاريخيا"، مضيفا أن الاتفاق المبرم يمثل "ضوءا عظيما آخر للسلام".

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي العاهل المغربي محمد السادس على قراره "الجريء والتاريخي"، مبديا امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"جهوده الرامية لإحلال السلام الحقيقي".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستعمل على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع المغرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الطرفين يخططان لتسيير رحلات جوية مباشرة وتبادل بعثات دبلوماسية.