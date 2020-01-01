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جريزمان ينهي تعاقده مع هواوي تضامنا مع مسلمي الإيغور (صورة)

الخميس 10 ديسمبر 2020 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريزمان ينهي تعاقده مع هواوي تضامنا مع مسلمي الإيغور (صورة)



مدريد / سما

أعلن الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم فريق برشلونة الإسباني المنافس في "الليغا"، اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، عن فسخ عقد الرعاية الخاص به مع شركة (هواوي) الصينية؛ وذلك تضامنا مع مسلمي "الإيغور".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي جريزمان قرر إنهاء عقد الرعاية الخاص به مع شركة (هواوي) الصينية، بعد أن كشفت الأخيرة عن تطبيق يكشف مسلمي الإيغور ويبلغ عنهم لصالح السلطات الأمنية في الصين.

وحسب المصادر الإسبانية، فإن تطبيق شركة هواوي الجديد يُمكن السلطات الصينية من العثور على مسلمي الإيغور عبر تقنية التعرف على المكان؛ من أجل القبض عليهم.

جريزمان وشركة هواوي

وتفاعل النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مع هذا الخبر، إذ كتب أحدهم : "يمكن هذا واحد من أحسن الأخبار التي تقرأها عن نجم عالمي. هو في النهاية إنسان ويقدر ظروف غيره من البشر بغض النظر عن ديانتهم".

ديانة جريزمان:

يشار إلى أن غريزمان هو أحد نجوم برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين سابقا، ومن ركائز المنتخب الفرنسي لكرة القدم الذي توّج بلقب كأس العالم مونديال روسيا الأخير.

وترجع أصول غريزمان إلى البرتغال، إذ أن والده برتغالي ووالدته فرنسية، علما أنه يعتنق الديانة المسيحية، وهو من الأرمن الكاثوليك، إلا أنه لا يظهر ذلك في الملاعب.

وكان الدولي الألماني المسلم مسعود أوزيل ذو الأصول التركية، نجم فريق آرسنال الإنجليزي سابقا، قد سلط الضوء على قضية اضطهاء مسلمي "الإيغور" من قبل السلطات الصينية، الأمر الذي أثار غضب الأخيرة.

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