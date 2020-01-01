بدء سريان الإغلاق الكامل في قطاع غزة

غزة /سما/

بدأ سريان قرار حظر التجول الكامل في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، في إطار الجهود المبذولة للحد من فيروس "كورونا"، والذي ينتهي صباح الأحد المقبل.

ومع دخول الساعة الـ 6:30، توقفت الحياة العامة في جميع محافظات القطاع، ضمن الخطة الحكومية لمنع تفشي وباء "كوفيد-19".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن تفاصيل تشديد الإجراءات التي ستنفذ من مساء اليوم، وحتى صباح يوم الأحد المقبل، لمواجهة فيروس كورونا، في ظل تسجيل عدد كبير من الإصابات وحالات الوفاة.

وقالت الوزارة، إن فترة حظر التجوال ستكون بشكل كامل في جميع المحافظات بالقطاع، وتبدأ الساعة 6:30 مساء الخميس، وحتى الساعة 7 من صباح يوم الأحد، وستستمر في مثل هذه الأيام من كل أسبوع حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يتم إعادة تقييم هذه الخطوة.

وأضافت: “هذه الإجراءات تأتي للحد من تحرك المواطنين وتجمعهم، من أجل تقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين، وكذلك حتى لا نصل للإغلاق الشامل لفترات طويلة”.

وتابعت: “خطط الإغلاق الشامل جاهزة، ولكن هذا السيناريو له أعباء كثيرة لذلك فضلنا في هذه المرحلة اقتصار الإغلاق على يومي الجمعة والسبت، ونأمل تحقيق الهدف المنشود بتقليل أعداد الإصابات”.

وأعربت عن أملها من المواطنين الالتزام الكامل بالإغلاق وحظر التجول يومي الجمعة والسبت، حتى لا نلجأ إلى إجراءات أخرى تُثقل على المواطنين وعلى المجتمع. كما قال.

وبينت أنه سيتم فصل المحافظات عن بعضها خلال يومي الإغلاق، ولن يُسمح بالحركة إطلاقًا، وسيتم تعطيل كافة المنشآت الخدماتية، والأجهزة الشرطية والأمنية ستتابع الالتزام بذلك.

وأشارت إلى أنه سيُسمح بالتحرك خلال يومي حظر التجوال لقطاعات مُحددة، وهي: قوات الأمن والشرطة، وأطقم وزارة الصحة، والبلديات وشركة الكهرباء وعمال النظافة، وما دون ذلك سيشمله قرار حظر الحركة، بما فيها المخابز ومركبات توزيع مياه الشرب.

ولفتت إلى أنه سيتم إغلاق البحر اعتبارًا من مساء الخميس أمام الصيادين، كما باقي المنشآت والمرافق الأخرى.

ونوهت إلى أن هناك حالة من الالتزام الكبير من المواطنين بالإجراءات المتخذة وإجراءات الوقاية، وفي المقابل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بشكل يومي، داعيًا للالتزام بهذا الحظر، وكل من يخالف سيؤخذ بحقه الإجراءات القانونية فورًا.

ودعت المواطنين للتزود بحاجياتهم قبل تطبيق حظر التجوال، مشيرًا إلى أنه لا داعي لتكديس المواد التموينية فالقرار ليومين فقط.

وطالبت المواطنين إلى عدم الازدحام في الساعات الأخيرة في الأسواق، مؤكدًا على ضرورة الحركة المبكرة وتأمين الاحتياجات مبكرًا.

وأردفت: “نتمنى أن تحقق هذه الإجراءات جدواها وهذا يكون بالتزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة”.