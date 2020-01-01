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الشعبية تدعو إلى إلغاء اتفاق أوسلو

الخميس 10 ديسمبر 2020 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تدعو إلى إلغاء اتفاق أوسلو



غزة /سما/

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى إلغاء اتفاق أوسلو وما ترتّب عليه وعدم الاستسلام للوقائع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الجبهة في الذكرى الـ 53 لانطلاقتها على إجراء مراجعة نقدية سياسية وتنظيمية باعتبارها ضرورة وطنية لتصحيح مسار حركتنا الوطنية الفلسطينية.

ودعت لإجراء حوار وطني شامل، بمشاركة الجميع، ينعقد بأجندةٍ واضحة وآليات تنظيمية ديمقراطية تضمن نجاحه أساسُه حفظ مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، وصون وحدته.

وطالبت الجبهة بمغادرة "دوائر الارتباك والمراوحة والعشوائية، من خلال إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة والاتفاق على إستراتيجية وطنية شاملة وقيادة وطنية موحدة كمهمة مركزية".

#الجبهة الشعبية #اتفاق اوسلو #السلطة الفلسطينية #التنسيق الامني #اسرائيل

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