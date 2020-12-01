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الكويتيون ينعون طبيبة مصرية توفت بفيروس كورونا خدمت بلادهم 30 عاما (صورة)

الخميس 10 ديسمبر 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويتيون ينعون طبيبة مصرية توفت بفيروس كورونا خدمت بلادهم 30 عاما (صورة)



وكالات

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة طبيبة مصرية بفيروس كورونا في الكويت، خدمت الكويت لمدة 30 عاما.



وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إن الطبيبة المصرية جيهان حلواني، رحلت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 52 عاما، ونعاها الكويتيون، قبل المصريين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعت الجمعية الطبية الكويتية الطبيبة الراحلة قائلة: "ننعي شهيدة الواجب الدكتورة المصرية جيهان حلواني في المستشفى الأميري عن عمر ناهز الـ52 عاماً، والتي وافتها المنية بعد اصابتها بفيروس كورونا.. بعد خدمة امتدت 30 عاماً في الكويت".

الكويتيون ينعون طبيبة مصرية توفت بفيروس كورونا خدمت بلادهم 30 عاما (صورة)

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