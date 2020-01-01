  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن تسويق منتجات القطاع للضفة الغربية

الخميس 10 ديسمبر 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن تسويق منتجات القطاع للضفة الغربية



غزة /سما/

نفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، ما يتم تداوله بشأن تسويق منتجات القطاع للضفة الغربية.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها م. عبد الفتاح أبوموسى، إن الحديث عن تسويق منتجات قطاع غزة للضفة المحتلة عار عن الصحة، والاحتلال والسلطة يضعان العراقيل أمام تسويق منتجات القطاع

وحول اسعار السلع، أوضح ابو موسي في تصريحات لاذاعة القدس المحلية، أن أسعار السلع الأساسية والخضروات كما هي، وطواقمنا التفتيشية منتشرة في الأسواق وأي احتكار سيتم التعامل معه بحزم.

ودعا ابو موسى المواطنين التواصل مع الوزارة  في حال وجود مخالفات أو احتكار للأسعار.

وأضاف: نعمل على مطابقة الأغذية والكميات الموجودة في الاسواق ومخازن التجار، للمواصفات الفلسطينية، وأي فساد أو انتهاء صلاحية سيتم إفساده ومحاسبة المخالفين قانونيًا.

وأشار الى أن الخضروات والمواد الغذائية الأساسية متوفرة بشكل جيد، والأسعار باتت مستقرة إلى حد كبير.

#وزارة الاقتصاد #غزة #منتجات غزة #الضفة الغربية #الاحتلال الاسرائيلي #السلطة الفلسطينية #الاغلاق الشامل #اسعار السلع #السلع الأساسية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة الأخيرة 30 الثلاثون

موعد عرض برنامج انت مين "The Masked Singer" على قناة MBC .. شاهد الحلقة الأولى

حاخام مقرب من زعماء الخليج يكشف : هذا هو الحل الذي يريده بايدن للفلسطينيين ..

غزة: وفاة شاب (26 عاماً) من سكان مخيم جباليا متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"

سابقة .. النرويج تقلص أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

شاهد .. حقيقة وفاة عبدالله السعايدة صاحب أغنية الهدف مرصود والرشاش جاهز

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

جاريدكوشنر: تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية أمر لا مفر منه

ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات الثنائية

اطفال

نائب إسرائيلي: لا بأس من شعور الأطفال الفلسطينيين بعدم الراحة فهم يكبرون لقتل اليهود

محلل إسرائيلي: 30 يوما بدون عريقات "مؤسسة في رجل ولم يكن يشبه أحدا"!

الرئيس

الرئيس لـ" وزيرة خارجية إسبانيا: مستعدون للعودة الى المفاضات بشروط