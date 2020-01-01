وزارة الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن تسويق منتجات القطاع للضفة الغربية

غزة /سما/

نفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، ما يتم تداوله بشأن تسويق منتجات القطاع للضفة الغربية.

وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها م. عبد الفتاح أبوموسى، إن الحديث عن تسويق منتجات قطاع غزة للضفة المحتلة عار عن الصحة، والاحتلال والسلطة يضعان العراقيل أمام تسويق منتجات القطاع

وحول اسعار السلع، أوضح ابو موسي في تصريحات لاذاعة القدس المحلية، أن أسعار السلع الأساسية والخضروات كما هي، وطواقمنا التفتيشية منتشرة في الأسواق وأي احتكار سيتم التعامل معه بحزم.

ودعا ابو موسى المواطنين التواصل مع الوزارة في حال وجود مخالفات أو احتكار للأسعار.

وأضاف: نعمل على مطابقة الأغذية والكميات الموجودة في الاسواق ومخازن التجار، للمواصفات الفلسطينية، وأي فساد أو انتهاء صلاحية سيتم إفساده ومحاسبة المخالفين قانونيًا.

وأشار الى أن الخضروات والمواد الغذائية الأساسية متوفرة بشكل جيد، والأسعار باتت مستقرة إلى حد كبير.