شاهد .. ديناصورات في سوق الطائف الدولي بالسعودية

الرياض / سما

تصدر هاشتاق ديناصورات بسوق الطائف الدولي في السعودية، اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن نشر المغردون مقاطع فيديو وصور جديدة من السوق.

وذكرت مصادر محلية أن القائمين على سوق الطائف الدولي المقام حاليا وضعوا منذ عدة أسابيع مجسمات ديناصورات متحركة ضخمة في السوق؛ وذلك بهدف جذب انتباه الحضور والمتابعين.

وأفادت بأنه جرى وضع الديناصورات في حديقة خضراء داخل سوق الطائف الدولي، إذ تتحرك يمينا ويسارا وتصدر أصواتا غريبة، لذا حظيت باهتمام من وسائل الإعلام.

وتفاعل المغردون الذين عقبوا على وسم (ديناصورات بسوق الطايف الدولي) مع هذا الحدث غير المسبوق، وذلك على الرغم من أن هذه المجسمات موجودة في مكانها منذ فترة زمينة قصيرة.

وعقبت إحدى المتابعات الذي نشر صورًا للمجسمات : "أوفر انتم لها اكثر من شهرين بس اللي مستغربه منه توها تطلع ترند ليه عموما هذي صور لها للي مايعرف وش يعني ديناصور".

هاشتاق صعد للترند بعد تغريدات لفعاليات عن الديناصورات وأنواعها وحياتها ، بسوق الطايف الدولي .

#ديناصورات_بسوق_الطائف_الدولي pic.twitter.com/l4CjOrXZ7f — قصة الهاشتاق (@ashqe_jnonk) December 10, 2020

وتابعت المصادر نفسها إن سوق الطائف الدولي شهد فعاليات حول الديناصورات وأنواعها وطبيعة حياتها في الطبيعة قبل انقراضها بشكل تام خلال القرون الماضية.

والتقط زوار سوق الطائف الدولي صورًا مع الديناصورات غير الحقيقية التي وُضعت وسط السوق، حيث شارك العديد منهم تلك المشاهد على المنصات الاجتماعية.