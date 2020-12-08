فيديو : دارين البايض تكشف سبب خلعها الحجاب

الرياض / سما

أعلنت اللبنانية دارين البايض مشهورة سناب شات المقيمة في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، عن سبب إقدامها على خلع الحجاب الأيام الماضية.

وأوضحت دارين البايض في مقطع فيديو نشرته على حسابها في سناب شات أنها لم تكن محجبة من الأساس، معتبرة أن قرار ارتداء الطرحة أو خلعها شخصي ويعود لها فقط.

وشكرت دارين البايض، كل الأشخاص والنشطاء الذين دعموها في هذا الموقف "ليس بسبب تشجيعها على خلع الحجاب"، مشددة على أنها كانت أساسا من دون حجاب.

الرائعة #دارين_البايض بعد خلعها للحجاب ، تخرج عن صمتها وترد على الجميع ✨ pic.twitter.com/Hh9hDM6GeH — Arab Celebs ➐ (@ArabActress) December 8, 2020

وقالت المشهورة اللبنانية : "إما أن تتقبلني مثل ما أنا عليه أو مع السلامة روح وما تتابعني، مش تقول والله فكت الطرحة، عشان الفلوس وعام 2020 كلها مفاجآت".

وأضافت أن البعض يصف هذه السنة بأنها غريبة وشهدت مفاجآت في الكوكب، نافية ما تم تداوله بأن هدفها من خلع الحجاب هو إثارة الجدل والظهور على الشاشات.

#دارين_البايض تخلع حجابها وتصرّح :



" كنت ألبس حجابي خوف ورهبة من المجتمع، وفي النهاية هذا موضوع شخصي" pic.twitter.com/pT8nK36QQ0 — إيجاز المشاهير (@MzzEtc) December 8, 2020

ولفتت إلى أن هناك من يقول إن "دارين البايض ماتت فنيا وهي خلعت الطرحة كي تقوم بإحياء نفسها من جديد عبر بوابة إثارة الجدل"، مؤكدة أن ذلك غير صحيح.

وتابعت دارين البايض إنها ليست تافهة إلى هذه الدرجة ولا تحب إثارة الجدل وتبتعد دائما عن المشاكل ولا تريدها أيضا، مبينة أن الموضوع شخصي فقط وإنتهى الأمر.