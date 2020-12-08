  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيديو : دارين البايض تكشف سبب خلعها الحجاب

الخميس 10 ديسمبر 2020 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : دارين البايض تكشف سبب خلعها الحجاب



الرياض / سما

أعلنت اللبنانية دارين البايض مشهورة سناب شات المقيمة في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، عن سبب إقدامها على خلع الحجاب الأيام الماضية.

وأوضحت دارين البايض في مقطع فيديو نشرته على حسابها في سناب شات أنها لم تكن محجبة من الأساس، معتبرة أن قرار ارتداء الطرحة أو خلعها شخصي ويعود لها فقط.

وشكرت دارين البايض، كل الأشخاص والنشطاء الذين دعموها في هذا الموقف "ليس بسبب تشجيعها على خلع الحجاب"، مشددة على أنها كانت أساسا من دون حجاب.

وقالت المشهورة اللبنانية : "إما أن تتقبلني مثل ما أنا عليه أو مع السلامة روح وما تتابعني، مش تقول والله فكت الطرحة، عشان الفلوس وعام 2020 كلها مفاجآت".

وأضافت أن البعض يصف هذه السنة بأنها غريبة وشهدت مفاجآت في الكوكب، نافية ما تم تداوله بأن هدفها من خلع الحجاب هو إثارة الجدل والظهور على الشاشات.

ولفتت إلى أن هناك من يقول إن "دارين البايض ماتت فنيا وهي خلعت الطرحة كي تقوم بإحياء نفسها من جديد عبر بوابة إثارة الجدل"، مؤكدة أن ذلك غير صحيح.

وتابعت دارين البايض إنها ليست تافهة إلى هذه الدرجة ولا تحب إثارة الجدل وتبتعد دائما عن المشاكل ولا تريدها أيضا، مبينة أن الموضوع شخصي فقط وإنتهى الأمر.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة الأخيرة 30 الثلاثون

موعد عرض برنامج انت مين "The Masked Singer" على قناة MBC .. شاهد الحلقة الأولى

حاخام مقرب من زعماء الخليج يكشف : هذا هو الحل الذي يريده بايدن للفلسطينيين ..

غزة: وفاة شاب (26 عاماً) من سكان مخيم جباليا متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"

سابقة .. النرويج تقلص أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

شاهد .. حقيقة وفاة عبدالله السعايدة صاحب أغنية الهدف مرصود والرشاش جاهز

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات الثنائية

غزة

وزارة الاقتصاد بغزة توضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن تسويق منتجات القطاع للضفة الغربية

اطفال

نائب إسرائيلي: لا بأس من شعور الأطفال الفلسطينيين بعدم الراحة فهم يكبرون لقتل اليهود

محلل إسرائيلي: 30 يوما بدون عريقات "مؤسسة في رجل ولم يكن يشبه أحدا"!

الرئيس

الرئيس لـ" وزيرة خارجية إسبانيا: مستعدون للعودة الى المفاضات بشروط