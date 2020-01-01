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بلدية غزة توجه مناشدة للمواطنين بشأن النفايات المنزلية خلال يومي الإغلاق

الخميس 10 ديسمبر 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة توجه مناشدة للمواطنين بشأن النفايات المنزلية خلال يومي الإغلاق



غزة /سما/

ناشدت بلدية غزة، المواطنين اليوم الخميس، بتحجيم النفايات المنزلية يومي الإغلاق الجمعة والسبت وإخراجها يوم الأحد، بسبب عدم وجود وقود كافٍ لتحريك اليات البلدية.

وأضاف حسين عودة، مسؤول العلاقات العامة في بلدية غزة،في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أنه بسبب شح الوقود في البلدية "وجدنا الإغلاق يومي الجمعة والسبت، فرصة لادخار ما تبقى من وقود، لأيام إضافية بعد الإغلاق".

وتابع: مخزون الوقود في البلدية شارف على الانتهاء والمتبقي موجود في الاليات فقط، مشيراً إلى أن باقي خدماتنا في البلدية ستكون كالمعتاد.

ودعا عودة المواطنين للتواصل مع البلدية من خلال الرقم المختصر 115 لتقديم أي شكوى خلال يومي الإغلاق.

#بلدية غزة #النفايات المنزلية #الاغلاق الشامل

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