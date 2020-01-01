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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تلقينا بلاغا بشأن حادث بمحطة توليد الطاقة النووية في فنلندا

الخميس 10 ديسمبر 2020 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تلقينا بلاغا بشأن حادث بمحطة توليد الطاقة النووية في فنلندا



وكالات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، عن تلقيها بلاغا من هيئة الإشعاع وسلطة السلامة النووية الفنلندية بشأن حادث بمحطة لتوليد الطاقة النووية.

وأفادت في بيان على موقعها الرسمي بأنها أُبلغت اليوم في تمام الساعة 11:56 (بالتوقيت العالمي) من قبل هيئة الإشعاع والسلامة النووية الفنلندية (STUK) بشأن حدث في الوحدة 2 من محطة Olkiluoto للطاقة النووية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه قد تم قياس مستويات الإشعاع المرتفعة داخل المحطة، مؤكدة أنه تم إغلاق المفاعل.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها على اتصال بنظيراتها في فنلندا وستقدم المزيد من المعلومات العامة حالما تصبح متاحة.

وفقا لـ "STUK"، لم يدخل أي إشعاع من المصنع إلى البيئة.

وتقع محطة Olkiluoto للطاقة النووية في جزيرة Olkiluoto على بعد حوالي 220 كم شمال غرب هلسنكي.

#الوكالة الدولية للطاقة الذرية #فنلندا #هيئة الإشعاع والسلامة النووية الفنلندية

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