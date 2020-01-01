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السعودية تسجل141 حالة إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

الخميس 10 ديسمبر 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تسجل141 حالة إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات



الرياض/سما/

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس تسجيل 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 359415 حالة.


وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 248 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 349872 حالة، وأكدت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6012 حالة وفاة.

وكشفت الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3531 والحالات الحرجة 537 حالة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر-بيونتيك" لفيروس كورونا في المملكة.

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