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أول ظهور لمحمود عزت خلال محاكمته في مصر (صور)

الخميس 10 ديسمبر 2020 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول ظهور لمحمود عزت خلال محاكمته في مصر (صور)



القاهرة/سما/

قررت الدائرة الثانية إرهاب في مصر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان.


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وجاء القرار بتأجيل المحاكمة إلى يوم 4 يناير على الحكم الصادر ضده بالمؤبد غيابيا بأحداث مكتب الإرشاد، لسماع الشهود وانتداب محامي للترافع مع المتهم، وذلك بعد غياب دفاعه.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 28 فبراير من عام 2015، بإعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرى الشاطر ومحمود عزت.

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ووجهت للمتهمين تهم التحريض على القتل والشروع في القتل، تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو الماضي التي كانت تطالب برحيل الرئيس الراحل محمد مرسي، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

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#محمود عزت #مصر #القائم بأعمال مرشد الاخوان #الاخوان المسلمين #جماعة الاخوان #جماعة الاخوان المسلمين

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