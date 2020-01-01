  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

برنامج الأغذية العالمي يحذر من "جائحة جوع" أشد خطورة من كورونا

الخميس 10 ديسمبر 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الأغذية العالمي يحذر من "جائحة جوع" أشد خطورة من كورونا



وكالات

أعرب برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، من تخوفه من حدوث "جائحة جوع" أكثر خطورة على العالم من وباء كورونا المستجد.

جاء ذلك في حفل تسلمه جائزة نوبل للسلام، والذي جرى عبر الإنترنت بسبب جائحة "كوفيد 19"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".


وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي إن 270 مليون شخص حول العالم يتجهون نحو مجاعة.

وأرجع بيزلي ذلك إلى الحروب الكثيرة في العالم، وظاهرة التغير المناخي، والإفراط في استخدام الجوع كسلاح سياسي وعسكري.

كما أضاف المدير التنفيذي للبرنامج جائحة كورونا إلى أسباب تخوفه من حدوث مجاعة أكثر خطورة من الوباء.

وقبل يومين، نشر الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، تغريدة أوضح فيها أن تفشي فيروس كورونا يجعل الفقير أشد فقرا في جميع أنحاء العالم.

وأوضح البرنامج أنه يقوم "بتوسيع نطاق العمليات لتقديم المساعدة الغذائية إلى 138 مليون شخص ممن يواجهون مستويات يائسة من الجوع، حيث يشدد الوباء قبضته على بعض البلدان الأكثر هشاشة".

#برنامج الأغذية العالمي #جائحة كورونا #جائحة جوع #فيروس كورونا #فرانس برس #ديفيد بيزلي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة الأخيرة 30 الثلاثون

موعد عرض برنامج انت مين "The Masked Singer" على قناة MBC .. شاهد الحلقة الأولى

حاخام مقرب من زعماء الخليج يكشف : هذا هو الحل الذي يريده بايدن للفلسطينيين ..

غزة: وفاة شاب (26 عاماً) من سكان مخيم جباليا متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"

سابقة .. النرويج تقلص أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

الوفد الامني المصري يغادر غزة.. وحماس تكشف تفاصيل الملفات الأربعة التي بحثتها معه

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

محلل إسرائيلي: 30 يوما بدون عريقات "مؤسسة في رجل ولم يكن يشبه أحدا"!

الرئيس

الرئيس لـ" وزيرة خارجية إسبانيا: مستعدون للعودة الى المفاضات بشروط

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

فصل المحافظات وتقسيمها لمربعات سكنية .. الشرطة بغزة تنهي استعداداتها لتطبيق حظر التجوال والإغلاق

الف دينار او السجن عام .. "الداخلية" تكشف عن عقوبات قاسية لمخالفي قرار الاغلاق