برنامج الأغذية العالمي يحذر من "جائحة جوع" أشد خطورة من كورونا

وكالات

أعرب برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، من تخوفه من حدوث "جائحة جوع" أكثر خطورة على العالم من وباء كورونا المستجد.

جاء ذلك في حفل تسلمه جائزة نوبل للسلام، والذي جرى عبر الإنترنت بسبب جائحة "كوفيد 19"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".



وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي إن 270 مليون شخص حول العالم يتجهون نحو مجاعة.

وأرجع بيزلي ذلك إلى الحروب الكثيرة في العالم، وظاهرة التغير المناخي، والإفراط في استخدام الجوع كسلاح سياسي وعسكري.

كما أضاف المدير التنفيذي للبرنامج جائحة كورونا إلى أسباب تخوفه من حدوث مجاعة أكثر خطورة من الوباء.

وقبل يومين، نشر الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر، تغريدة أوضح فيها أن تفشي فيروس كورونا يجعل الفقير أشد فقرا في جميع أنحاء العالم.

وأوضح البرنامج أنه يقوم "بتوسيع نطاق العمليات لتقديم المساعدة الغذائية إلى 138 مليون شخص ممن يواجهون مستويات يائسة من الجوع، حيث يشدد الوباء قبضته على بعض البلدان الأكثر هشاشة".