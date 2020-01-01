البزم: كلما قللنا الاختلاط والازدحام نقلل فرص انتقال العدوى ونلحظ تحسنا بالتزام المواطنين

غزة /سما/

علق إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، على بدء تطبيق الإغلاق الكامل وحظر التجوال مساء اليوم الخميس، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال البزم في مقابلة عبر قناة (فلسطين اليوم): "كلما قللنا الاختلاط والازدحام نقلل فرص انتقال العدوى، وفي هذا الاطار يأتي قرار حظر التجوال يومي الجمعة والسبت، مما يعزز من قدرة المنظومة الصحية في مواجهة الوباء".



وأضاف البزم: "تم الإعلان المسبق عن حظر التجوال بفترة كافية تزيد عن 10 أيام؛ من أجل اتخاذ المواطنين احتياطاتهم في التزود بالاحتياجات اللازمة، وترتيب المواعيد والارتباطات الضرورية".



واشار إلى أن المطلوب من المواطنين، البقاء في منازلهم لمدة يومين حفاظاً على سلامتهم، لافتا إلى أن الأجهزة الشرطية ستقوم بدورها في المتابعة المكثفة للالتزام بذلك، وسيتم محاسبة المخالفين.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، أن يومي الجمعة والسبت، يعتبران إجازة لكثير من القطاعات، وفي هذا الإطار تم إقرار حظر التجوال الكامل فيهما؛ مراعاة لظروف المواطنين وعدم تعطل مصالحهم.



وقال: "الالتزام الشخصي للمواطنين بإجراءات الوقاية هو أمر غاية في الأهمية على صعيد مواجهة انتشار الوباء"، مضيفا: "نلحظ تحسناً في التزام المواطنين بحظر التجوال والإغلاق المسائي، وهناك نسبة التزام عالية جداً بذلك، ولكن نسعى للمزيد".



وتابع البزم بقوله: "نوجه الشكر والتقدير لأبناء شعبنا على التزامهم بالإجراءات المفروضة، وندعوهم لمزيد من الوعي باحتياطات الوقاية والسلامة".



وأكد أن هناك تعليمات للشرطة والأجهزة الأمنية بتقدير الظروف الطارئة التي قد يتعرض لها بعض المواطنين خلال حظر التجوال، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لهم.

